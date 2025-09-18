Encapuchados incineran dos tractocamiones en inmediaciones de Univalle

Una delicada situación de orden público se registra este jueves en inmediaciones de la Universidad del Valle, sede Meléndez, sur de Cali, donde un grupo de encapuchados protagonizan disturbios.

En medio de los desmanes fueron incinerados dos tractocamiones, al parecer, luego de que los manifestantes lanzaran papas bomba contra los vehículos.

Las autoridades también reportaron el robo de una motocicleta a un agente de la Secretaría de Movilidad.

A esta hora se reporta caos vial en la zona, por lo que las autoridades recomiendan tomar desvíos.

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía (UNDMO) ya está al frente de la situación de orden público.