Regiones

Encapuchados incineran dos tractocamiones en inmediaciones de Univalle

Autoridades también reportaron el hurto de una motocicleta a un agente de Movilidad.

Tractocamiones incinerados

Tractocamiones incinerados

Una delicada situación de orden público se registra este jueves en inmediaciones de la Universidad del Valle, sede Meléndez, sur de Cali, donde un grupo de encapuchados protagonizan disturbios.

En medio de los desmanes fueron incinerados dos tractocamiones, al parecer, luego de que los manifestantes lanzaran papas bomba contra los vehículos.

Las autoridades también reportaron el robo de una motocicleta a un agente de la Secretaría de Movilidad.

A esta hora se reporta caos vial en la zona, por lo que las autoridades recomiendan tomar desvíos.

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía (UNDMO) ya está al frente de la situación de orden público.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad