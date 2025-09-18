La fiscal general de Perú pidió que se declare ilegal al partido de Keiko Fujimori

La fiscal general de Perú, Delia Espinoza, pidió al Poder Judicial de su país que declare “la ilegalidad” del partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), por realizar “actividades contrarias a los principios democráticos”.

La petición, que tiene 364 páginas, fue dirigida por Espinoza a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de Perú, según el documento, que fue publicado por medios locales y confirmado a EFE por fuentes oficiales.

La denuncia se formalizó tras una demanda interpuesta por una ciudadana en marzo de este año y se sustentó con información y presuntas pruebas recopiladas por la Fiscalía de la Nación (Fiscalía General), señaló la información.

En ese sentido, la fiscal general acusó a Fuerza Popular de una “vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales”, así como de promover “atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes y la sociedad civil organizada”.

Persecución a disidentes y opositores

El documento sostuvo que existe una persecución hacia “estas personas por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión”.

También señaló que Fuerza Popular promueve la “exclusión de congresistas (militantes e invitados) de su bancada por razón de disidencia política/libertad de conciencia”.

Además, lo acusó de exculpar “atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno” (1980-2000), que enfrentó al Estado contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); y legitimar “la violencia como método para la consecución de objetivos políticos”.

Espinoza aseguró “todas estas acciones antidemocráticas” están “previstas taxativamente” en la Ley de Organizaciones Políticas de Perú.

Keiko Fujimori denuncia que es “pedido abiertamente antidemocrático”

Tras conocerse la información, Keiko Fujimori, que evalúa presentarse por cuarta vez a la Presidencia de Perú tras haber perdido las tres elecciones anteriores en la segunda vuelta, aseguró que se trata de un “pedido abiertamente antidemocrático” y una “cortina de humo” lanzada por la Fiscalía.

“Confiamos en que este pedido abiertamente antidemocrático, a pocos meses de las elecciones generales, no prosperará”, señaló la líder política en su cuenta en la red social X.

La actual fiscal general enfrenta una posible suspensión por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por no haber dejado su cargo a la ex fiscal general Patricia Benavides, cuando el mismo organismo anuló la suspensión que se le había impuesto a esta, por las investigaciones de corrupción y tráfico de influencia que existen sobre ella.

