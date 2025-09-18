Parlamento de Venezuela aprobó en primera discusión un proyecto de cooperación con Rusia

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó, en primera discusión, un proyecto de asociación estratégica y de cooperación entre el país suramericano y Rusia, que deberá superar una segunda discusión para convertirse en ley nacional.

“Queda aprobado por unanimidad el acuerdo y el tratado en primera discusión para convertirse, al ser aprobado en segunda discusión, en ley de la República”, precisó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.

La ‘Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y Rusia’ fue presentada por el diputado chavista Roy Daza, quien subrayó que el proyecto se propone en un contexto que “tiene que ver con el nuevo momento de la geopolítica del mundo”.

Le puede interesar: Donald Trump abandonó el Reino Unido y finalizó su segunda visita de Estado al país

Este documento recoge la propuesta de un “aspecto muy importante”, según el diputado, que es el “carácter irreversible del proceso de establecimiento de un orden mundial, justo, sostenible, multipolar, basado en el derecho, en la soberanía y en la igualdad de los Estados”.

Esto implica, explicó, “el rechazo a las políticas hegemonistas del imperialismo” y la “cooperación en los asuntos internacionales”.

Además, el tratado “impone” en materia de cooperación un “diálogo político de alto nivel”, así como el “derecho internacional, el respeto a la soberanía, el arreglo pacífico de las controversias, el respeto a los derechos humanos y a la autodeterminación de los pueblos”.

“Este tratado lo firma el presidente (ruso) Vladímir Putin y nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Es un mensaje de paz, es un mensaje de soberanía, es un mensaje de la fortaleza del pueblo venezolano”, expresó Daza.

El proyecto de ley se aprobó en un contexto de tensión por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe bajo el argumento de combatir, según Washington, el narcotráfico proveniente de Venezuela, pero que Caracas denuncia como un intento de propiciar un “cambio de régimen”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un “cambio de régimen” en Venezuela.

Maduro ha advertido que Venezuela está en una fase de “lucha no armada”, pero, subraya, que si “fuera agredida por el imperio estadounidense” pasaría “inmediatamente” a la “lucha armada” para enfrentar “al grupo yanqui (estadounidense) invasor”.

Escuche W Radio en vivo aquí: