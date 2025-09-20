Liberaron al exalcalde y actual concejal de Morales, Cauca, tras más de 20 horas de secuestro

Después de pasar más de 20 horas retenido, el exalcalde y actual concejal de Morales, Cauca, Guido Saúl Córdoba Nieto, recuperó su libertad en la noche de este viernes. Su liberación se produjo en el área urbana del municipio y fue confirmada por el alcalde Óscar Guachetá Arrubla.

La presión ejercida por la comunidad fue determinante para que Córdoba Nieto regresara sano y salvo. Durante toda la jornada, habitantes de Morales se movilizaron para exigir su pronta liberación, mientras las guardias indígena, cimarrona y campesina realizaron recorridos en distintos sectores del territorio para dar con su paradero.

De acuerdo con las autoridades locales, las expresiones de solidaridad y el acompañamiento ciudadano fueron factores clave para que los captores desistieran y dejaran libre al dirigente político, apreciado en la región por su compromiso comunitario y su trayectoria de servicio público.

Aunque aún no hay certeza sobre los responsables, una de las hipótesis señala que el secuestro habría sido perpetrado por grupos de delincuencia común.

Córdoba Nieto ejerció como alcalde de Morales entre 2012 y 2015, en representación del Partido Conservador. En las elecciones más recientes se postuló por firmas para el periodo 2024-2027 y, aunque alcanzó la segunda mayor votación, perdió la alcaldía por un estrecho margen de 145 votos.

“Es un hombre servicial, sencillo y muy querido por la gente del pueblo”, relató una exconcejala y amiga cercana del político, quien destacó el respaldo y cariño que goza Córdoba Nieto entre la comunidad.