Ordenan arresto domiciliario al director de Dian, Luis Eduardo Llinás, por desacato

El juez segundo penal del circuito especializado de conocimiento de Bucaramanga ordenó el arresto de tres días para el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Eduardo Llinás, por desacatar una tutela en la que se le ordenó nombrar, en periodo de prueba, a funcionarios de la entidad que se encuentran en la lista de elegibles para ocupar diferentes cargos.

En ese sentido, el juez declaró que el exdirector de la Dian incurrió en un desacato al incumplir la tutela que se falló a favor de Yessica Julieth Sánchez Solano y en la que se ordenaba a la Dian solicitar la autorización para el uso de la lista de elegibles (OPEC 198483 – cargo Gestor II).

El despacho concluyó que la Dian no acató la orden a pesar de los requerimientos hechos y también que se limitó a responder con evasivas sobre las vacantes a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

Advierte además la decisión judicial que impidió la materialización de la tutela.

Además, el juez aclaró que la responsabilidad en el cumplimiento de la tutela no recaía en la CNSC, sino en la Dian.

“La Dian reveló una actitud evasiva orientada a restringir el uso de la lista de elegibles, en contravención de los principios que rigen la carrera administrativa y el mérito como pilar estructural del acceso al empleo público”, se lee en el auto.

También se aclaró que “la sanción se muestra necesaria, adecuada, proporcional y razonable, teniendo en cuenta el incumplimiento de la parte accionada al fallo de tutela”.

Además, expresó que “el incumplimiento de la DIAN ha impedido que la Comisión Nacional del Servicio Civil efectúe la viabilidad de autorización de la lista de elegibles”.

En la decisión judicial se ordenó a la Dian solicitar, en un plazo de 48 horas, a la Comisión Nacional del Servicio Civil que autorice la utilización de la lista de elegibles.

Pese a que el Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó el fallo de tutela, la Dian no cumplió la orden en los términos establecidos.

Con base en esto, el juez concluyó que la Dian no cumplió con su responsabilidad.

“Este despacho estima que en las respuestas dadas tanto en sede inicial, en instancia de impugnación y en sede de requerimientos previos a este trámite de desacato, no controvierten de fondo la materia debatida, sino que revelan una actitud evasiva orientada a restringir el uso de la lista de elegibles, en contravención de los principios que rigen la carrera administrativa y el mérito como pilar estructural del acceso al empleo público”.

Por esto, “se impondrá al Dr. Luis Eduardo Llinás Chica, en su calidad de director de la Dian, la sanción de arresto domiciliario por tres días y multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes”.