ANT y pueblos indígenas de la Sierra Nevada acuerdan Mesa Regional

Santa Marta

En la Sierra Nevada de Santa Marta se llevó a cabo un encuentro entre la Agencia Nacional de Tierras y las autoridades de los pueblos Kogui, Wiwa y Arhuaco, con el fin de fortalecer el diálogo intercultural y avanzar en acuerdos que aseguren la protección territorial de la Línea Negra y la pervivencia de estas comunidades.

Durante el encuentro se firmó un acuerdo de voluntades que permitirá poner en funcionamiento una Mesa Técnica Regional, encargada de trazar el plan de acción para la compra de predios, el saneamiento y la ampliación de resguardos en la Sierra Nevada.

En el espacio participaron autoridades indígenas como Atanasio Moscote Gil, gobernador Kogui del Magdalena; David Gil Mojica, gobernador Wiwa en Magdalena y La Guajira; y Luis Enrique Salcedo Zalabata, gobernador Arhuaco del Magdalena. También hicieron presencia mamos de 36 parcialidades Arhuacas.

La instalación de la Mesa hace parte de la estrategia de la Agencia Nacional de Tierras para descentralizar sus funciones y acercar la toma de decisiones a los territorios.