Asesinan a líder comunal y dirigente de taxistas en Cali

Las autoridades de Cali confirmaron el asesinato de Oscar Becerra, presidente de la Junta de Acción comunal del barrio San Luis I, de la comuna 6 y dirigente de los taxistas en la ciudad.

De acuerdo a información preliminar, la víctima fue agredida con arma blanca en un aparente caso de hurto, ocurrido en el barrio El Trébol.

Al momento del ataque, Becerra estaba prestando su servicio como taxista.

El caso que ha causado indignación en la capital vallecaucana ya está siendo investigado.

La alcaldía de Cali ofreció una recompensa hasta 50 millones de pesos a que brinde información que permita dar con los responsables de este crimen.