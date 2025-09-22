China afirmó que Gaza “pertenece a pueblo palestino y es parte inalienable de su territorio”. Foto: EFE.

El Gobierno chino aseguró este lunes que Gaza “pertenece al pueblo palestino y es parte inalienable de su territorio”, en plena ofensiva israelí sobre el enclave.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, declaró hoy (22 de septiembre) en una rueda de prensa que “es urgente promover un alto el fuego integral en Gaza para aliviar la crisis humanitaria”.

Guo aseveró que “los países con especial influencia sobre Israel deben asumir con seriedad sus responsabilidades y garantizar la verdadera implementación del principio de que los ‘palestinos gobiernen Palestina’”.

“Debemos defender firmemente la ‘solución de dos Estados’, fomentar un mayor consenso internacional y rechazar cualquier acción unilateral que socave los cimientos de dicha solución”, agregó el vocero, al tiempo que señaló que “la paz no se puede lograr por la fuerza” y ​​que la violencia “no puede comprar seguridad”.

Según Guo, China “está dispuesta a apoyar firmemente la justa causa del pueblo palestino para restablecer sus legítimos derechos nacionales y realizar esfuerzos incansables por una solución pronta, integral, justa y duradera a la cuestión palestina”.

En referencia al reciente reconocimiento del Estado palestino por parte de países como Reino Unido o Canadá, el vocero destacó que “la pronta finalización del conflicto y el establecimiento de una paz duradera son aspiraciones compartidas de los pueblos de Palestina, Israel y Oriente Medio, y también una prioridad absoluta para la comunidad internacional”.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONGs y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra el enclave, en la que ya han muerto más de 65.200 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.

Desde el recrudecimiento del conflicto, China ha reiterado su “consternación” ante los ataques israelíes contra población civil, al tiempo que ha insistido en la ‘solución de dos Estados’.

Escuche W Radio en vivo aquí: