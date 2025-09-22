Hamás llama a “intensificar activismo” en Cisjordania tras asalto israelí a Universidad de Birzeit

Uno de los líderes de la organización islamista Hamás, Abdel Rahman Shadid, hizo un llamamiento este lunes a “intensificar el activismo estudiantil” en la Cisjordania ocupada, después de que fuerzas israelíes irrumpieran durante esta madrugada en la Universidad de Birzeit de Ramala causando cinco heridos y numerosos daños en algunas de sus facultades.

Para Shadid, esta redada israelí “constituye un intento desesperado por frenar la ola de resistencia en Cisjordania, liderada por la juventud revolucionaria”.

“La amenaza de la ocupación al Bloque Islámico (el ala estudiantil de Hamás) y sus intentos de disuadir a los estudiantes de participar en sus actividades reflejan su fracaso ante la creciente conciencia estudiantil y la creciente indignación popular por la guerra de exterminio y hambruna en curso en la Franja de Gaza”, agregó.

Durante la madrugada de este lunes once vehículos del Ejército israelí irrumpieron en el campus universitario de Birzeit en Ramala dejando a cinco miembros del personal de seguridad heridos y numerosos destrozos, entre ellos puertas y ataques a obras dedicadas a Gaza, según informó a EFE el propio campus.

El grupo palestino insiste en que los estudiantes universitarios de Cisjordania “seguirán siendo un modelo de sacrificio y resistencia, una espina en el costado de la ocupación, y estarán a la vanguardia de quienes se enfrentan a los proyectos de liquidación y desplazamiento que afectan a la causa palestina”

