Lamine Yamal ganó el trofeo Kopa al mejor futbolista joven por segundo año consecutivo

El delantero español del FC Barcelona, Lamine Yamal, candidato también al Balón de Oro, fue galardonado con el trofeo Raymond Kopa de mejor jugador joven de la temporada 2024-2025, una recompensa que ya había cosechado el año pasado.

“Muchas gracias a France Football por el premio, gracias a mi club, el Barcelona, a la selección, a mi familia, no puedo olvidarme de mis compañeros, espero seguir trabajando y ganar muchos más”, declaró Yamal al recoger el premio en el teatro del Chatelet de París.

El trofeo Kopa al mejor jugador de menos de 21 años es atribuido por antiguos ganadores del Balón de Oro a partir de una nómina confeccionada previamente por la revista France Football.

Yamal fue uno de los artífices de la gran temporada del FC Barcelona, marcando 18 goles y dando 25 asistencias entre todas las competiciones, y ganando con el club culé la liga española y la Copa del Rey.

En categoría femenina, el premio Kopa fue para la jugadora española del Barcelona Femenino, Vicky López.

LAMINE YAMAL IS THE 2025 KOPA TROPHY!



The 18-year-old Spanish wonder boy is the first to do it back-to-back!! ✨🇪🇸#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/7yuzJEMeMy — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

