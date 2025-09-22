Presidente Trump ordenó advertencia oficial sobre uso de acetaminofén en embarazadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 18 de septiembre de 2025. FOTO: Leon Neal/Getty Images / Leon Neal

Este lunes, desde Washington, el presidente Donald Trump anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) notificará a los médicos que el uso de acetaminofén durante el embarazo “puede estar asociado con un riesgo muy elevado de autismo”.

El mandatario recalcó en un evento en la Casa Blanca, previo a viajar hacia Nueva York, que las autoridades sanitarias “recomiendan firmemente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo, salvo que sea médicamente necesario”.

El anuncio se realizó en la Casa Blanca, acompañado por figuras como Mehmet Oz, Robert F. Kennedy Jr., Marty Makary, Jay Bhattacharya, Heidi Overton y la doctora Dorothy Fink. En

En este caso, Trump presentó cifras sobre el aumento de diagnósticos de autismo y ordenó a la FDA modificar de inmediato la etiqueta de seguridad del acetaminofén.

La respuesta no se hizo esperar. De hecho, antes del anuncio, la farmacéutica Kenvue, fabricante de Tylenol, afirmó este mes que ha mantenido un “intercambio científico” con funcionarios de salud sobre el tema y pidió a las mujeres embarazadas consultar siempre con su médico antes de tomar medicamentos de venta libre.

En un comunicado, la compañía defendió que “el acetaminofén es la opción más segura de analgésico durante todo el embarazo, cuando se usa según necesidad”, y advirtió que sin él “las mujeres enfrentan elecciones peligrosas: soportar fiebre y dolor, que pueden ser dañinos para madre y bebé, o recurrir a alternativas más riesgosas”.

