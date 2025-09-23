Desmantelan megalaboratorio de clorhidrato de cocaína en el Guaviare

El Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, lograron la ubicación de un laboratorio de clorhidrato de cocaína en la vereda Morichera, municipio de El Retorno, Guaviare.

En el lugar se encontraron diversos equipos y maquinaria, entre ellos un marciano, una caldera, 12 hornos microondas, una lavadora, una planta eléctrica industrial, un compresor, 3 grameras, 2 electrobombas, una estufa industrial, un enfriador, 2 empacadoras al vacío, 2 cilindros, una secadora artesanal, una prensa hidráulica, 14 tanques, 58 canecas, una mesa de filtrado, una mesa de empaquetado, una mesa de secado y más de 400 bolsas, entre otros elementos.

Asimismo, en insumos líquidos y sólidos, se destruyeron más de 650 galones de ACPM, 120 galones ácido clorhídrico, alrededor de 2720 galones acetona, 50 galones de amoniaco, 50 kilos de carbón activado, 50 kilos cloruro de amonio y 125 kilos hidróxido de sodio.