Detectan presunto detrimento patrimonial en proyectos OCAD Paz

Cali

Los más de 600 proyectos de desarrollo aprodados por el OCAD Paz en el país por $6,8 billones, presentan presuntas irregularidades que podrían constituir un posible detrimento patrimonial, según advirtió el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez.

El informe de la contraloría evidenció hallazgos con presunta incidencia fiscal por $633 mil millones.

“Llamar la atención sobre estos recursos que cada vez son menos, se va transitando hacia un proceso de energías limpias y que lógicamente debieran de estructurarse y generarse sobre circunstancias que verdaderamente generen un impacto y vayan acorde a las necesidades de la población” señaló.

A esta evaluación que hace el ente de control, se suma la preocupación de los alcaldes del Pacífico, entre ellos Ligia del Carmen Córdoba de Buenaventura, Gilmilena Grueso de Guapi y John Harold García de López de Micay, quienes advierten que los proyectos productivos, diseñados como alternativas para sustituir las economías ilegales en sus territorios, siguen frenados en el OCAD PAZ, a pesar de haber recibido concepto técnico favorable desde diciembre de 2024.

Durante la rendición de cuentas, el contralor Rodríguez reveló que entre 2022 y 2025, se auditaron 222 proyectos financiados con regalías en la región Pacífica por $1,9 billones, dejando al descubierto 178 hallazgos con presunta incidencia fiscal que representan un posible detrimento por $351 mil millones.