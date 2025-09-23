Fiscalía pidió a la Interpol informar sobre la vigencia de la circular roja contra ‘Papá Pitufo’

La Fiscalía General de la Nación le pidió a la Interpol Colombia que informe sobre la vigencia de la circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, quien permanece en Portugal desde hace más de un año.

Mediante un oficio, la fiscal quinta delegada ante los Jueces Penal del Circuito Especializados, Nancy Carolina Aponte Blanco, le solicitó al teniente coronel Gonzalo Andrés Córdoba Camacho, jefe de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en calidad de encargo, que se verifiquen las condiciones de la circular roja en contra de Marín Buitrago.

“Me permito solicitar su valiosa colaboración para consultar la vigencia de la circular roja comunicada por esta fiscalía en el marco del proceso de la referencia, que se adelanta en Colombia contra el señor DIEGO MARIN BUITRAGO”, se lee en el documento.

También se explica en el documento que se busca verificar y corroborar la actualización de la circular que fue comunicada el pasado 4 de febrero de 2025 a través del oficio GS-2025-015906 – DIJIN.

Igualmente, se busca establecer si la notificación contra ‘Papá Pitufo’ está visible en el sistema de la Interpol.

Según la investigación de la Fiscalía, “la organización criminal que lideraba alias ‘Papá Pitufo’ sobornaba a funcionarios y miembros de la policía para facilitar actividades de contrabando y con ello lograr la introducción de mercancías de manera irregular a Colombia desde los principales puertos de Cartagena y Buenaventura, especialmente cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y zapatos, para distribuirlos a nivel nacional”.

‘Papá Pitufo’ es requerido en Colombia por los delitos de concierto para delinquir y cohecho.

Imputación contra oficiales retirados de la Policía por supuestos nexos con ‘Papá Pitufo’

Próximamente, la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos a dos oficiales retirados de la Policía Nacional que, al parecer, estarían involucrados con Diego Marín Buitrago.

Se trata de Abdón Melo y Peter Steven Nocua, quienes participaron como agentes encubiertos para avanzar en la investigación.

No obstante, la Fiscalía advierte que habrían incurrido en conductas irregulares al haber omitido supuestos controles portuarios con los que se permitió el tránsito de contrabando entre Cartagena y Buenaventura.