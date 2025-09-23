Lula en la ONU: “masacre” en Gaza “no ocurriría sin la complicidad de quien puede evitarla”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló en la Asamblea General de la ONU sobre el papel de Estados Unidos en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, los ataques por parte de la Administración Trump a lanchas en el Caribe y la guerra en Gaza.

En su discurso de apertura, el líder de la izquierda latinoamericana afirmó que “Brasil envió un mensaje a los autócratas en ciernes y a quienes los apoyan: nuestra democracia, nuestra soberanía no se regatea”, en referencia a las presiones que hizo el presidente Donald Trump por la condena de más de 20 años a Bolsonaro.

En cuanto a las lanchas con presuntos narcotraficantes atacadas por EE. UU., Lula aseguró que se trata de “ejecuciones extrajudiciales”.

El presidente brasileño ha sido enfático en sus críticas a Israel por la guerra librada en Gaza en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Aprovechando la plataforma de la Asamblea General de la ONU, el mandatario condenó el “genocidio” en el enclave y señaló que “esta masacre no ocurriría sin la complicidad de quien puede evitarla”.

