MinTransporte visitó zona de emergencia en la vía al Llano, insistió en que busca soluciones

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, hizo presencia en el kilómetro 18 de la vía Bogotá – Villavicencio, donde desde hace semanas se registra un derrumbe de grandes proporciones que tiene en jaque la movilidad por esa carretera, una de las más importantes del país.

La ministra Rojas, tras llegar al punto dijo “acá estamos, en terreno, buscando todas las soluciones y evaluando alternativas para garantizar que la vía al Llano siga siendo la arteria que conecta al centro del país con los Llanos Orientales”. Así mismo, envió un parte de tranquilidad a los colombianos, al manifestar que aunque aceptó que no hay dinero para declarar una emergencia, sigue buscando alternativas para dar con los recursos que le permitan a la cartera acelerar una solución de fondo.

La MinTransporte estuvo acompañada en su visita por los equipos técnicos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Gobernación del Meta; cada organismo y entidad asistieron con sus respectivos especialistas, los cuales revisaron puntos críticos, avances de mantenimiento y obras de mitigación de riesgos. Se confirmó que los equipos técnicos también analizaron “alternativas financieras y de ingeniería para acelerar intervenciones que den soluciones definitivas en kilómetro 18”.

Finalmente, la ministra Rojas, aseguró que en las próximas jornadas se anunciarán nuevas medidas, las cuales se realizarán en coordinación con actores locales y regionales enfocadas en garantizar la movilidad por el importante corredor.