Policía y sector bananero en el Magdalena reactivan plan de seguridad para proteger exportaciones

Santa Marta

La Policía Nacional de Colombia puso en marcha el Plan de Reactivación Integral de Seguridad del Sector Bananero (PISBA) en un acto realizado en la ciudad de Santa Marta, encabezado por el brigadier general Ricardo Sánchez, director general de Antinarcóticos, con el acompañamiento de mandos regionales y locales.

La activación de este plan se ejecutará mediante la articulación de capacidades y alianzas estratégicas entre el Estado, las empresas y los gremios para reforzar controles, prevenir la contaminación de cargas y asegurar la competitividad del banano colombiano en los mercados internacionales.

Le puede interesar:

Incautados 335 kilos de cocaína en puerto de Santa Marta

Se conoció que el PISBA retoma su agenda para la identificación, manejo, evaluación y medición de riesgos y amenazas, acompañados de asesoría experta por parte de la Policía Nacional. En la operación diaria, esto se traducirá en revisiones integrales de procesos, controles fortalecidos en puntos críticos, protocolos de prevención y acciones coordinadas para asegurar que la fruta destinada a exportación cumpla con los más altos estándares de seguridad.