Diálogo y colaboración, claves para construir país según Coca-Cola
El director de Asuntos Corporativos de la compañía resaltó que el respeto por las diferencias y la colaboración entre actores es fundamental para el desarrollo social y económico en Colombia.
Durante el Festival de las Ideas 2025, Daniel Suárez, director de Asuntos Corporativos, aseguró que Coca-Cola FEMSA y Coca-Cola Company están trabajando de manera articulada para generar empleo y recursos en el país. Así mismo, destacó la importancia de evaluar la contribución de cada empresa y de cada actor, para generar un resultado significativo.
Entre otras cosas, el directivo resaltó que la compañía promueve campañas como “Nos une el país que queremos” y que espacios de diálogo como el Festival son esenciales para fomentar conversaciones constructivas, superar la polarización y fortalecer la confianza ciudadana.
Vea aquí la entrevista completa: