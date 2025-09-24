Diálogo y colaboración, claves para construir país según Coca-Cola

Daniel Suárez afirmó que el respeto por la diversidad y la cooperación entre empresas potencia resultados positivos para la comunidad. | Foto: W Radio

Durante el Festival de las Ideas 2025, Daniel Suárez, director de Asuntos Corporativos, aseguró que Coca-Cola FEMSA y Coca-Cola Company están trabajando de manera articulada para generar empleo y recursos en el país. Así mismo, destacó la importancia de evaluar la contribución de cada empresa y de cada actor, para generar un resultado significativo.

Entre otras cosas, el directivo resaltó que la compañía promueve campañas como “Nos une el país que queremos” y que espacios de diálogo como el Festival son esenciales para fomentar conversaciones constructivas, superar la polarización y fortalecer la confianza ciudadana.

Vea aquí la entrevista completa: