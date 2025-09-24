Macron aplaude el “mensaje muy claro” que dio Trump sobre Ucrania

Emmanuel Macron, presidente de Francia en la Asamblea General de la ONU. Foto: Taylor Hill/Getty Images / Taylor Hill

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aplaudió el miércoles 24 de septiembre, el “mensaje muy claro” de Donald Trump sobre Ucrania, una evolución “muy importante”, ya que Kiev “necesita equipo y apoyo estadounidense”.

Tras reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, Trump afirmó, el martes 23 de septiembre, que Ucrania podría recuperar todo su territorio perdido ante Rusia, en un giro de 180 grados de su postura sobre la guerra.

“Es un mensaje muy claro del presidente estadounidense para decir que Rusia es sin duda más débil y frágil de lo que muchos han dicho”, dijo Macron en una entrevista con la cadena France 24 y la radio RFI, felicitándose por la “nueva perspectiva” de Estados Unidos sobre Ucrania.

