Internacional

Macron aplaude el “mensaje muy claro” que dio Trump sobre Ucrania

“Es un mensaje muy claro del presidente estadounidense para decir que Rusia es sin duda más débil y frágil de lo que muchos han dicho”

Emmanuel Macron, presidente de Francia en la Asamblea General de la ONU. Foto: Taylor Hill/Getty Images

Emmanuel Macron, presidente de Francia en la Asamblea General de la ONU. Foto: Taylor Hill/Getty Images / Taylor Hill

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aplaudió el miércoles 24 de septiembre, el “mensaje muy claro” de Donald Trump sobre Ucrania, una evolución “muy importante”, ya que Kiev “necesita equipo y apoyo estadounidense”.

Tras reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, Trump afirmó, el martes 23 de septiembre, que Ucrania podría recuperar todo su territorio perdido ante Rusia, en un giro de 180 grados de su postura sobre la guerra.

“Es un mensaje muy claro del presidente estadounidense para decir que Rusia es sin duda más débil y frágil de lo que muchos han dicho”, dijo Macron en una entrevista con la cadena France 24 y la radio RFI, felicitándose por la “nueva perspectiva” de Estados Unidos sobre Ucrania.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad