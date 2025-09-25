Caso UNGRD: Avalan principio de oportunidad a Pedro Rodríguez; hablará de Camilo Romero

Este jueves 25 de septiembre fue avalado el principio de oportunidad al exasesor de la UNGRD, Pedro Rodríguez Melo, quien se comprometió a entregar información sobre presuntas irregularidades en la contratación para la reconstrucción de Mocoa, que salpican a la funcionaria Alethia Arango.

Rodríguez Melo fue una de las fichas más importantes de Olmedo López en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y podría esclarecer otros hechos de corrupción ligados a la entidad.

Además, será testigo en el proceso contra el exembajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, relacionado con el polémico contrato de licores en Nariño.

La primera vez que se escuchó su nombre fue en el sonado escándalo de los carrotanques en La Guajira que expuso W Radio. Sobre ese caso específico, Rodríguez Melo llegó a un preacuerdo por los mil millones de pesos que se apropió de manera ilegítima.

Cabe agregar que, por esos hechos, deberá pagar cuatro años de prisión tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía General.