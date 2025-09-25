Comando del Ejército respondió a denuncias sobre posibles irregularidades en seguridad presidencial

A través de un comunicado, el Comando del Ejército Nacional respondió a las afirmaciones del sargento Jesús Rubiano Maldonado, quien denunció una serie de posibles irregularidades que se estarían presentando dentro de la seguridad presidencial con supuestos infiltrados.

Según el Comando, la investigación penal que condujo a la captura de un sargento, un mayor y una mujer, “contrario a lo afirmado por el suboficial, tiene su génesis en un cruce de información entre la Policía Nacional y la Contrainteligencia del Ejército Nacional”.

Por eso, aseguraron que, si bien es cierto que el suboficial rindió testimonio en la investigación adelantada por la Fiscalía y en la indagación disciplinaria adelantada por el BAFUR 5, el inicio de estas investigaciones y la coordinación interagencial entre la Contrainteligencia Militar y la Policía Nacional, antecedieron a los testimonios e informes rendidos por el Sargento.

Sobre el traslado del uniformado, dijeron que esta decisión “no obedece a retaliaciones o represalias, sino a las necesidades del servicio y a la ejecución del Plan de reorganización del Ejército Nacional, mediante el cual se activaron Fuerzas de Despliegue Rápido a las que se asignaron esfuerzos muy importantes orientados a la afectación de los factores de inestabilidad en zonas estratégicas dentro del Plan de Campaña Ayacucho Plus”.

Por último, informaron que el mencionado suboficial se encuentra vinculado a una investigación disciplinaria por hechos que afectaron la seguridad de la unidad militar donde se encontraba adscrito al momento de la ocurrencia de los hechos, situación que motivó aún más la necesidad de su reubicación en otra repartición militar.

“Es falso que el Ejército tiene abandonado al suboficial en el Departamento del Guaviare; esa insinuación ultraja la moral de los cerca de cuatro mil militares desplegados en esta región del país, quienes orgullosa y valerosamente han aceptado el reto y el deber de cumplir la misión constitucional donde la población y la patria más los necesitan”, agregaron.

