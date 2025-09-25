Fiscalía identificó 5 reuniones donde se infiltró Luisa Salgado en batallones; aquí los chats

La Fiscalía reveló que entre octubre de 2024 y abril de 2025, Luisa Fernanda Salgado Fernández habría logrado infiltrarse en por lo menos cinco reuniones de coordinación interinstitucional de la fuerza pública, presentándose falsamente como oficial de la Policía.

De acuerdo con la investigación, esa maniobra se habría dado con la complicidad del suboficial Cristian Padilla Villanueva y del mayor del Ejército Pedronel Jiménez Cárdenas, en su calidad de comandante del Batallón de Fuerzas Urbanas n.º 5 (Bafur 5).

Según el expediente, ambos “indujeron en error a funcionarios públicos al presentar a Salgado como oficial de inteligencia bajo el cargo de S2 del batallón”, lo que le permitió asistir a espacios de alto nivel y acceder a información reservada, confidencial y secreta sobre operaciones militares y policiales.

En total, la Fiscalía documentó cinco encuentros en los que la mujer participó haciéndose pasar por integrante del Ejército:

Una reunión de coordinación entre el Gaula Cundinamarca, Gaula CTI Bogotá, Gaula CTI Cundinamarca y el Bafur 5, en la que se expusieron actividades de inteligencia contra la extorsión y el secuestro en Bogotá y Cundinamarca. Un encuentro en las instalaciones del Batallón de Policía Militar n.º 15 (Cantón Norte) con participación de la Fiscalía, la seccional de inteligencia policial y el Bafur 5. Una reunión celebrada el 27 de febrero de 2025 en el Batallón de Policía Militar n.º 15 con el Bafur 5, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Secretaría Distrital de Seguridad. Un encuentro de coordinación entre la Unidad Nacional de Policía (Unipol), el Gaula y el Bafur 5, realizado en la avenida Calle 6 con Caracas, en las antiguas instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. Una última reunión en ese mismo lugar, esta vez entre la Policía Nacional, el Batallón de Contrainteligencia n.º 01, fronteras del Ejército Nacional, Unipol y el Bafur 5.

La Fiscalía advirtió que en todas estas ocasiones Padilla Villanueva y Jiménez Cárdenas introdujeron a Salgado en calidad de representante del Bafur 5, generando confianza en los asistentes y facilitando que recibiera información reservada.

De hecho, el ente acusador señaló que entre los datos a los que pudo haber accedido la organización criminal se encuentran indagaciones en curso, esquemas de seguridad de figuras políticas, incluido el del presidente Gustavo Petro, y procedimientos judiciales contra la organización transnacional Tren de Aragua.

El caso hace parte de un proceso judicial en curso, en el que las autoridades buscan establecer qué tipo de información logró obtener la presunta espía y si esta terminó en manos de actores ilegales o redes de inteligencia paralela.

Vea aquí los chats:

Ampliar