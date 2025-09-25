Millonaria cifra para reforzar una de las carreteras alternas a la vía Bogotá – Villavicencio

El Ministerio de Transporte informó que se adjudicaron 16 mil millones de pesos para el mantenimiento y reforzamiento de la Transversal de Cusiana, la cual pasa por Yopal, Aguazul, Pajarito y Sogamoso, convirtiéndose en una de las alternativas para la movilidad ante la emergencia que se registra en el kilómetro 18 de la vía principal entre Bogotá y Villavicencio.

Con la adjudicación de la millonaria cifra, según el MinTransporte se permitirá “intervenir y reforzar de inmediato los puntos críticos del corredor, mejorar la seguridad vial y facilitar el tránsito de carga y pasajeros, mientras avanzan las soluciones estructurales para la vía al Llano”.

El mismo Gobierno recordó que “la Transversal de Cusiana presenta más del 70% del corredor con amenaza muy alta de remoción en masa, producto de deslizamientos, socavación del río Cusiana, lluvias constantes y alta amenaza sísmica, lo que obliga a mantener la restricción vehicular de 28 toneladas como medida preventiva”.

La titular de la cartera de Transporte, María Fernanda Rojas, dijo: “Nuestro compromiso es claro: no vamos a dejar incomunicado al Llano ni a sus comunidades. Con estos hechos, respondemos a la emergencia y aseguramos la conectividad del país. Mientras avanzamos en las obras estructurales de la vía al Llano, reforzamos la vía Cusiana para proteger la vida de quienes la usan y garantizar el abastecimiento y la movilidad”.

Entre los datos económicos entregados por el Gobierno, se expuso que el Instituto Nacional de Vías (Invías) ha invertido más de 134 mil millones de pesos en el corredor en mención; con el nuevo contrato la cifra asciende a cerca de 150 mil millones.

Finalmente, se debe recordar que en las recientes manifestaciones y protestas que realizaron transportadores de carga y de pasajeros en la vía Bogotá – Villavicencio, se pidió al Gobierno que en efecto realizará acciones para mejorar la Transversal de Cusiana por los retos que impone el recorrerla.