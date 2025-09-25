Resultados Lotería del Valle, Manizales, Meta y Baloto HOY 24 de septiembre último sorteo y premios

Lotería de Manizales, Lotería del Meta y Lotería del Valle e imagen de referencia. Fotos: Facebook loterías / Getty Images

La Lotería del Valle se juega todos los miércoles a las 10:30 de la noche, mismo día de la Lotería de Manizales y la Lotería del Meta. Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.

Puede ver esta lotería en transmisión en vivo por el YouTube Live o por Facebook Live en la cuenta oficial.

Resultados Lotería del Valle HOY 24 de septiembre

Este 24 de septiembre de 2025 se jugó la Lotería del Valle por un premio mayor de 9.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es: XXXX de la serie XXX.

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería del Valle aquí:

La Lotería del Meta se juega todos los miércoles a las 10:30 de la noche, mismo día de la Lotería de Manizales y la Lotería del Valle del Cauca. Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil. Puede verla en transmisión en vivo por YouTube Live o por Facebook Live en la cuenta oficial.

Resultados Lotería del Meta HOY 24 de septiembre

Este 24 de septiembre de 2025 se jugó la Lotería del Meta por un premio mayor de 1.800 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es: XXXX de la serie XXX.

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería del Meta aquí:

La Lotería de Manizales se juega todos los miércoles a las 10:30 de la noche, mismo día de la Lotería del Meta y la Lotería del Valle del Cauca. Es importante destacar que puede ver esta lotería en transmisión en vivo por el YouTube Live o por Facebook Live en la cuenta oficial.

Resultados Lotería de Manizales HOY 24 de septiembre

Este 24 de septiembre de 2025 se jugó la Lotería de Manizales por un premio mayor de 2.600 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es: XXXX de la serie XXX.

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de Manizales aquí:

El Baloto se juega todos los miércoles y sábados a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live. Recuerde que el boleto tiene un costo de 5.700 pesos.

Resultados de Baloto hoy 24 de septiembre de 2025

Este 24 de septiembre de 2025 se jugaron los acumulados de Baloto y Revancha. Conozca a continuación los resultados:

Baloto

Números ganadores:

Superbalota:

Revancha

Números ganadores:

Superbalota:

No se pierda los resultados de Baloto aquí: