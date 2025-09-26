Emiten recomendaciones ante evento sísmico que podría generar afectación en Puerto Escondido

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge – CVS, en coordinación con la información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), informó que el pasado 25 de septiembre de 2025, a las 11:25 a.m. hora local, se registró un evento sísmico en el Mar Caribe, con una magnitud de 3.6 y una profundidad de 54 km, el cual mantiene en máxima alerta al municipio de Puerto Escondido, Córdoba, donde las comunidades enfrentaron un fenómeno denominado ‘diapirismo de lodo’ en 2023.

“Si bien la magnitud es moderada, es importante tener en cuenta el antecedente relacionado al agrietamiento y/o desplazamiento de suelo asociado a sismicidad y volcanismo de lodo, en el cerro Santa Cruz zona rural del municipio de Puerto Escondido, Córdoba, lo cual genera condiciones de mayor vulnerabilidad frente a fenómenos asociados como: posibles réplicas o movimientos de tierra que puedan reactivar procesos de emanación de lodo y gases, riesgos de agrietamientos o deslizamientos en zonas cercanas al volcán de lodo y áreas de ladera”, se estableció parte de las autoridades ambientales.

Asimismo, la CVS emitió alertas para esta zona costera ante posibles afectaciones en viviendas, cultivos y vías de acceso cercanas.

Tras lo expuesto, la autoridad ambiental recomendó a la administración municipal las siguientes medidas inmediatas:

1. Realizar monitoreo constante en la zona del volcán de lodo y áreas aledañas para identificar cambios en la emanación de gases, flujos o grietas.

2. Coordinar con los organismos de socorro (Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja) la verificación del estado de las comunidades cercanas y la socialización de medidas de autoprotección.

3. Revisar los planes de evacuación previamente establecidos en el municipio, en especial para las veredas más cercanas al volcán de lodo.