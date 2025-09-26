León XIV nombró a Filippo Iannone como su sucesor en el Dicasterio para Obispos

El papa León XIV ha nombrado al italiano Filippo Iannone nuevo prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, cargos que desempeñaba él antes de su elección papal, según confirmó este viernes la Santa Sede.

Se trata del primer nombramiento de importancia en la Curia Romana anunciado por el pontífice estadounidense y peruano desde que fuera elegido en el cónclave, el pasado 8 de mayo.

Pero también sirve para sustituir el vacío dejado por el entonces cardenal Robert Francis Prevost, puesto por Francisco en 2023 al frente de este dicasterio que elige a los obispos de todo el planeta y de la Comisión para América Latina, continente que conoce muy bien por sus muchos años de misión.

El nuevo prefecto será el italiano Filippo Iannone, arzobispo y carmelita napolitano de 68 años, hasta la fecha prefecto del Dicasterio vaticano para los Textos Legislativos, y tomará posesión de su nuevo cargo el próximo 15 de octubre.

Asimismo León XIV ha confirmado para el próximo quinquenio como secretario del Dicasterio para los Obispos, el número dos, al arzobispo brasileño Ilson de Jesus Montanari, y como subsecretario al obispo bosnio Ivan Kovač. EFE