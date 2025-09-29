Colombiana quedó viuda y sin hogar tras una explosión en Madrid, España

Se trata de María Eugenia Ortiz, quien trabaja cubriendo un reemplazo como camarera en la cafetería de Radio Televisión Española. Tras la explosión que se registró en el edificio donde vivía legalmente y en la que también perdió a su esposo, Fabio Enrique, la mujer de 44 años se quedó con lo que llevaba puesto.

Tras la tragedia, sus compañeros de RTVE, liderados por Fernando Suárez, diseñador gráfico de la corporación, iniciaron una campaña solidaria para ayudar a la mujer que se encuentra viviendo en la casa de una de sus compañeras de cocina, quien decidió darle albergue de manera temporal.

La campaña para ‘Mariu’, como le dicen de forma cariñosa sus compañeros, termina este lunes 29 de septiembre y desde que inició ha recibido más de 200 donaciones que han superado los 10.000 euros.