“Que el presidente incite al Ejército de EEUU a un golpe de Estado es inaceptable”: alcalde de Cali

Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, calificó de inaceptable la actuación del presidente Gustavo Petro en Nueva York, al dirigirse a los soldados del Ejército Estadounidense con un llamado a desobedecer a su homólogo Donald Trump, lo que le causó la cancelación de su visa.

“Que un presidente vaya a un país, en este caso el presidente Petro va a Estados Unidos y desde las calles de Nueva York incita al ejército de ese país para que hagan un golpe de Estado contra su presidente, eso es inaceptable de cualquier manera”, dijo Eder.

El mandatario caleño reiteró la importancia de que el gobierno colombiano mantenga las buenas relaciones con el país norteamericano y advirtió que estas no se deben poner en juego por hacer activismo político.

“Esto no es un juego, no es activismo, estas son las relaciones estratégicas de Colombia para la seguridad de todos nosotros los colombianos, para que haya empleo, para que seamos un miembro respetado de la comunidad internacional”, agregó.

Eder recalcó que su gobierno dará continuidad a su estrategia de diplomacia subnacional, destinada a dejar en alto el nombre de Cali y de Colombia.

Las declaraciones del alcalde caleño se dieron en medio de la inauguración de la semana de la biodiversidad que se celebra en la ciudad hasta el próximo 5 de octubre.