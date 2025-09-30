Consejo de Seguridad aprobó despliegue de Fuerza de Eliminación de Pandillas en Haití
Transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, liderada hasta hoy por Kenia
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este martes 30 de septiembre, la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS, en inglés), liderada hasta hoy por Kenia, en una Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF), una resolución impulsada por Estados Unidos junto a Panamá.
Noticia en desarrollo...
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles