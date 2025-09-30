Internacional

Consejo de Seguridad aprobó despliegue de Fuerza de Eliminación de Pandillas en Haití

Transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, liderada hasta hoy por Kenia

Consejo de seguridad de la ONU. FOTO: Noam Galai/Getty Images

Consejo de seguridad de la ONU. FOTO: Noam Galai/Getty Images

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este martes 30 de septiembre, la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS, en inglés), liderada hasta hoy por Kenia, en una Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF), una resolución impulsada por Estados Unidos junto a Panamá.

Noticia en desarrollo...

