EN VIVO 🔴Galatasaray vs. Liverpool: siga el minuto a minuto del partido de Champions League

Este martes, 30 de septiembre, Galatasaray recibe al Liverpool por la segunda fecha de la fase liga de la Champions League.

Pese a que el equipo de Slot aún no encuentra el funcionamiento que se esperaba, sigue siendo uno de los candidatos más fuertes de la competencia, recordando que gastó más de 250 millones de Euros en el mercado de verano.

Por su parte, el conjunto turco viene de caer goleado ante el Eintracht Frankfurt en la primera fecha. Se espera que Dávinson Sánchez sea titular.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación: