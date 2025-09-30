Gaula Militar Huila entrena hombres contra la extorsión y el secuestro

Durante 18 días, los comandos del Gaula Militar del Ejército Nacional asumieron jornadas intensas de instrucción en combate urbano y en áreas rurales en el departamento de Huila.

En el ejercicio, los uniformados entrenaron cruce de ríos, supervivencia en el agua, descensos por rápel, asalto aéreo, primeros auxilios de combate y procedimientos de acción directa bajo la doctrina de Fuerzas Especiales.

Este ciclo también permitió la incorporación de 14 nuevos integrantes, que se suman al esfuerzo institucional en los 37 municipios del departamento.

Según el Gaula, este año se ha logrado la captura de 20 integrantes de grupos armados residuales, 17 de delincuencia común y 38 por delitos conexos, evitando que se materializaran pagos de extorsión por más de 2.800 millones de pesos.

