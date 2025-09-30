MinTrabajo criticó defensa de Drummond en EE.UU. y la señaló de financiar paramilitares

Luego que se conociera parte de la defensa que la empresa Drummond presentó en una Corte de los Estados Unidos en un proceso por difamación y en el que la carbonera criticó a la justicia colombiana y al presidente de la República, Gustavo Petro, por su pasado; quien reaccionó fue el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, a través de su cuenta de X, señalando a la compañía de querer pasar por encima de la justicia nacional y de financiar a paramilitares.

En la declaración realizada por el ministro Sanguino, se encuentra “La Drummond no solo financió paramilitares en Colombia: ahora pretende desafiar la soberanía y ponerse por encima de nuestra justicia. Sus dólares manchados de sangre no callarán la verdad”

Así mismo, el titular de la cartera laboral hizo énfasis en que Drummond es la verdadera cara del capitalismo, allí expresó “Este es el verdadero rostro del capitalismo salvaje y depredador: una empresa que se cree dueña de vidas, territorios y de las y los trabajadores colombianos”.

Seguido a esto, el ministro Sanguino, advirtió que en el Gobierno Petro, el cual recordó que es de izquierda, ninguna empresa va a suplantar la democracia, agregó “Aquí tienen al primer Gobierno de izquierda democrática que les dice fuerte y claro: en Colombia manda la justicia y la dignidad del pueblo. Ninguna transnacional va a suplantar nuestra democracia ni a hacer negacionismo histórico del paramilitarismo”.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento por parte de la carbonera ante las palabras del MinTrabajo.