Se cumple el segundo día de minga indígena de la comunidad Motilón Barí en Cúcuta

Cúcuta

Se cumple el segundo día de minga indígena de la comunidad Motilón Barí, que cuenta con la participación de más de 900 personas, entre ellas 300 son menores de edad. Esta etnia, dejó su territorio y viajó a Cúcuta para exigir un diálogo directo con el gobierno nacional.

Entre los puntos que esperan ser analizados, “de gobierno a gobierno” con el gabinete presidencial, está: la protección y garantías de sus derechos territoriales, atención a víctimas y reparación, cumplimiento de los PDET en el Catatumbo, fortalecimiento de su plan de vida y justicia propia, así como recursos para los sistemas indígenas de salud y educación.

“Nosotros, el pueblo Barí, siempre hemos dicho que sin territorio no hay nada, entonces al menos necesitamos que se respete nuestro territorio, para que tengamos vida”, expresó Angélica, una de las caciques de esta etnia.

Aseguraron que, otros de los puntos que deben tratar, con carácter urgente con el gobierno colombiano, es lo relacionado a su seguridad. Esta comunidad denuncia que vienen siendo blanco de acciones violentas como el secuestro de sus jóvenes, el reclutamiento de niños y algunas intimidaciones contra varios de sus líderes.

Concluyó esta cacique que también es muy importante una atención integral, en materia de salud, para su comunidad, argumentando que en varias oportunidades, decenas de personas han tenido infecciones respiratorias agudas.

De momento, los más de 900 integrantes de esta comunidad indígena, fueron instalados en el parque “Cúcuta 300 años”, mientras se adelantan gestiones con el gobierno nacional, para su pronta atención.