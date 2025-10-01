Hallan muertos a tres jóvenes reportados como desaparecidos en Ciénaga, Magdalena

Ciénaga

Tres jóvenes reportados como desaparecidos en Ciénaga, Magdalena fueron encontrados muertos en áreas cercanas del mismo municipio y el de la Zona Bananera.

Ante estos hechos las autoridades competentes adelantaron las labores de inspección técnica de los dos cadáveres, mientras adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Las personas asesinadas fueron identificadas como Aly David Suárez, de 21 años, Anderson David, de 22 años, y Kevin David Burgos, de 21 años. Según versiones preliminares uno de ellos había salido en una motocicleta desde el pasado viernes sin que se conocieran detalles de su paradero.

Por ahora se desconocen las causas de su asesinato, por lo que se analizan varias hipótesis teniendo en cuenta la información recolectada por las personas que los vieron por última vez.