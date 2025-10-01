Ucrania afirmó que un ataque ruso dejó sin electricidad las instalaciones de Chernóbil

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla en una conferencia de prensa en Kiev, Ucrania. FOTO: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine vía Getty Images / Global Images Ukraine

Un ataque de artillería rusa dejó sin electricidad a la estructura que protege parte de la planta nuclear de Chernóbil, parcialmente destruida en el accidente de 1986, informó el Ministerio de Energía de Ucrania.

“Como resultado de las sobretensiones, el Nuevo Confinamiento Seguro, una instalación clave que aísla la cuarta unidad destruida de la central nuclear de Chernóbil y evita la liberación de materiales radiactivos al medio ambiente, quedó sin electricidad”, indicó el ministerio en Telegram.

Según el ministerio, varios especialistas están trabajando para restaurar el suministro eléctrico, aunque no especificó las consecuencias del apagón. Por el momento Rusia no se ha pronunciado.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de ser “una amenaza mundial”.

“Cada día que Rusia prolongue la guerra, rechace poner en marcha un alto al fuego completo y fiable y continúe bombardeando todos nuestros sitios energéticos -incluidos los que son esenciales para la seguridad de las centrales nucleares y otras instalaciones nucleares- es una amenaza mundial”, denunció Zelenski en Facebook.

La estructura afectada, completada en 2016 y también llamada “sarcófago”, tiene forma de escudo y rodea el reactor de la unidad cuatro para evitar que libere material radiactivo.

En febrero, el ataque de un dron ruso dañó la estructura, pero no provocó un aumento de la radiación en el área circundante, según las autoridades ucranianas.

En 1986, Ucrania, por entonces república soviética, fue escenario de la peor catástrofe nuclear de la historia, cuando el reactor de Chernóbil explotó y contaminó extensos territorios de Europa, principalmente en Ucrania, Rusia y Bielorrusia.

Desde que Rusia inició su invasión de Ucrania, a finales de febrero de 2022, ambos países se han acusado mutuamente de atacar instalaciones nucleares, lo que puso en alerta al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

El ejército ruso se apoderó de la planta de Chernóbil, en desuso, el primer día de su ofensiva, pero un mes después se retiró.

Moscú también tomó la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, que es la mayor instalación nuclear de Europa. Todavía la tiene bajo su control.

