Cayó red transnacional de trata de personas; capturas se hicieron en Medellín, Cali y Pereira

El director de la Policía Nacional entregó los detalles sobre la captura en Medellín, Cali y Pereira de los integrantes de una red transnacional denominada “RAPHAX” dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y concierto para delinquir agravado.

“Se logra la ubicación de 13 delincuentes que, a través de engaños y de instrumentalización, engañaban personas para trasladarlas a otros destinos. Así las cosas, más de 60 víctimas a partir de un trabajo de seis meses de investigación se logra este resultado”, indicó el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional.

Otras siete detenciones se llevaron a cabo en Albania gracias al trabajo conjunto con la Europol.

“Es una operación transnacional que impacta, por supuesto, a esas organizaciones criminales que se dedican a instrumentalizar personas, pero también a traficar y a tratar personas desde Colombia hacia otras latitudes del mundo”, sostuvo el general.

Dentro de las detenciones se encuentra alias “LUKAS”, cabecilla de la organización, quien era buscado en Albania y Malta. Esta persona realizaba el reclutamiento de mujeres a través de redes sociales.

Las víctimas eran sometidas a condiciones similares a la esclavitud, mediante la imposición de una deuda inicial de 5 mil euros por concepto de viaje y alojamiento, de acuerdo con las investigaciones.