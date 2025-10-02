Policía realiza megaoperativo en varias regiones del país: capturaron a 156 personas

Capturados en megaoperativo de la Policía en todo el país. Foto: Suministrada

El Gaula de la Policía Nacional capturó a 156 personas (119 por extorsión, 19 por secuestro y 18 por otros delitos) neutralizó a tres e incautó 15 armas de fuego, 6 proveedores, 6 granadas, 494 cartuchos de diferentes calibres, 10 motocicletas y 100 equipos móviles, utilizados para dinamizar estos delitos.

La operación se desplegó en Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Medellín y Cartagena y los departamentos de Tolima, Caldas, Valle del Cauca, Nariño, Santander, Norte de Santander, Córdoba y Casanare.

Además, se logró la captura 20 integrantes del Clan del Golfo, cuatro capturados pertenecientes a las disidencias de las Farc, siete del Grupo Armado Organizado ‘Los Pachenca’, tres integrantes del Ejército de Liberación Nacional, cinco pertenecientes a Grupos de Delincuencia Organizada y 117 de Grupos de delincuencia común.

Dentro de este resultado se destaca la captura por orden judicial de 12 presuntos integrantes de la subestructura ‘Javier Yepes Cantero’ del Clan del Golfo, señalados de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada, capturas realizadas en los municipios de Lorica, San Antero y Momil (Córdoba), Corozal (Sucre) y Medellín (Antioquia).

Los capturados responden a los alias de ‘Javier’, ‘Paola’, ‘Chimenea’, ‘Yei’ o ‘El Peluquero’, ‘Enamorado’, ‘El Chino’, ‘Carlitos’, ‘El Menor’, ‘Cabeza de Puerco’, ‘Mario’, ‘José’ y ‘El Paisa’.

Alias ‘Javier’ fungía como jefe financiero, imponiendo incluso un 5% de cobro sobre contratos de obras públicas y privadas.

fungía como jefe financiero, imponiendo incluso un 5% de cobro sobre contratos de obras públicas y privadas. Alias ‘Paola’ y ‘Chimenea’ coordinaban cobros, identificaban víctimas y llevaban registros contables de las extorsiones.

coordinaban cobros, identificaban víctimas y llevaban registros contables de las extorsiones. Alias ‘Yei’ o ‘El Peluquero’ y ‘Enamorado’ reclutaban jóvenes vulnerables en Lorica y extorsionaban a comerciantes.

Cabe resaltar que alias ‘Paola’ y alias ‘Yei’ al parecer estarían vinculados con el atentado del 23 de abril de 2025 contra el subintendente Yeiner Morelo Guzmán, quien resultó herido por impactos de arma de fuego en Lorica.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados se dedicaban a la extorsión a comerciantes, ganaderos, transportadores, contratistas de obras públicas, prestamistas ‘gota a gota’ y empresas distribuidoras de alimentos y bebidas, alcanzando rentas ilegales de 300 millones de pesos mensuales. Además, ejercían control social, homicidios selectivos, reclutamiento de jóvenes y observación criminal a la fuerza pública y potenciales víctimas.

En el procedimiento fueron incautados 12 celulares, 7 tarjetas SIM, libros de cobro y 2 armas de fuego.