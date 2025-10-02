Que el presidente haga un llamado a no violencia en movilizaciones: Galán por vandalismo en Bogotá

Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que haga un llamado a la tranquilidad dirigido a las personas que han manifestado en las calles de la capital en los últimos días.

“Que (el presidente Gustavo Petro) les haga un llamado a quienes se manifiestan para que no apelen a la violencia, no destruyan y no afecten los bienes de las personas. Cuando apelan a la violencia, eso desvirtúa cualquier protesta,”, dijo Galán.

El mandatario de la capital aseguró que, aunque respeta las causas del presidente Petro, hay que respetar los derechos de todos los ciudadanos.

“Él tiene unas causas, las defiende y las respetamos como nos corresponde a todos, obviamente, pero que cuando apoyen una manifestación, cualquier actor, lo mismo pasaría en el caso mío, pues hagan un llamado a quienes están ahí para que no actúen con violencia, para que no apliquen la violencia ni afecten los derechos de otros ciudadanos”, puntualizó Galán.

