ONU: guerra en Ucrania, con 50.000 víctimas, ha entrado en una “etapa aún más peligrosa”

La invasión rusa de Ucrania, que ha causado más de 50.000 víctimas entre muertos y heridos (incluyendo 3.000 niños), “ha entrado en una etapa aún más peligrosa y mortal para los civiles ucranianos”, con continuados bombardeos de escuelas, hospitales y refugios, alertó este viernes el alto comisionado de la ONU para derechos humanos, Volker Türk.

En los ocho primeros meses de 2025 el número de víctimas ha aumentado un 40 % con respecto a 2024, y según las cifras de la oficina que dirige Türk tres años y medio de conflicto han causado la muerte de alrededor de 15.000 civiles ucranianos mientras otros 35.000 resultaron heridos.

Lea también: Donald Trump cambia de postura y afirmó que Ucrania puede recuperar el territorio ocupado por Rusia

“Esta guerra debe terminar, el coste humano para los civiles y para los soldados y sus familias es enorme y desgarrador”, afirmó Türk en un debate sobre Ucrania en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde advirtió que todas las negociaciones e iniciativas de paz “deben dar prioridad a la protección de los civiles”.

El alto comisionado austríaco subrayó que este año han continuado los ataques a lo largo del frente y los bombardeos aéreos masivos sobre Ucrania, muchos de ellos en zonas pobladas, incluido el mayor registrado en todo el conflicto, la noche del 6 de septiembre, cuando Rusia utilizó 810 drones de largo alcance y 13 misiles.

Türk puntualizó que Rusia también ha informado de víctimas civiles por ataques ucranianos en su territorio, aunque en un número mucho menor y que Naciones Unidas no ha podido verificar.

Acusó además a las autoridades rusas de continuar perpetrando violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos contra los civiles en el territorio que ocupan en el sur y el este de Ucrania, y de ejecuciones extrajudiciales, torturas y violencia sexual contra detenidos y prisioneros de guerra.

Los residentes en zonas ocupadas por Rusia en Ucrania “se enfrentan a una creciente presión para obtener la ciudadanía rusa y así acceder a servicios básicos, pues de lo contrario se arriesgan a sufrir intimidación, deportación y la confiscación de sus bienes”, aseguró.

Le puedes interesar: Rusia vio como un error que Trump aliente a Ucrania a recuperar territorios ocupados

También denunció que la ocupación rusa ha impuesto en esos territorios una educación patriótica y militar, mientras que se han intensificado la vigilancia y la censura, “en un esfuerzo deliberado por suprimir la disidencia y la identidad ucraniana”.

Escuche W Radio en vivo aquí: