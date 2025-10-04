¿Cómo está la movilidad en las principales vías de Colombia al inicio de la semana de receso?

Foto de archivo de una jornada de Plan Éxodo en Colombia.

¿Cómo está la movilidad en las principales vías de Colombia en el inicio de la semana de receso?

La general Susana Blanco pasó por los micrófonos de W Fin de Semana y entregó un breve balance del ingreso y la salida de las distintas vías principales del país en enlace marco de la semana de receso escolar.

Según mencionó, al momento se ha registrado una movilidad nacional de unos 989.000 vehículos que desde la tarde del viernes 3 de octubre empezaron a movilizarse a los diferentes sitios turísticos y de descanso que se tienen preparados.

De este modo, aseguró que no se han reportado congestiones ni contratiempos en las vías nacionales.

“Sin embargo, estamos atentos con el personal de tránsito y transporte”, dijo.

Asimismo, afirmó que es importante estar revisando cómo va a estar la condición climática, pues aseguró que esta puede afectar las vías.

Finalmente, invitó a todos los viajeros a cuidar la vida propia y la de los demás que transitan las vías. ”Especialmente a los que van con bebés y niños, que se coloquen el cinturón de seguridad", concluyó.