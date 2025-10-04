Un dragoneante del Inpec muerto y otro herido tras ataque armado en Palmira

Las autoridades del Valle del Cauca confirmaron un ataque armado contra dos dragoneantes del Inpec en Palmira.

Las víctimas fueron atacadas por sujetos armados después de salir del turno laboral en el centro penitenciario del municipio.

Aunque ambos funcionarios fueron trasladados a centros asistenciales, uno de ellos murió mientras que el otro permanece en estado crítico.

“Ellos salen de sus turnos para sus actividades personales, cada uno con rutas diferentes. Uno de ellos fue abordado por un sujeto, al parecer en motocicleta, quien le ocasiona heridas con arma de fuego. Unidades lo trasladan al hospital, pero horas más tarde fallece”, explicó la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si estos casos hacen parte de una serie de ataques sistemáticos contra funcionarios del Inpec.