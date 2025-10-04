Varios municipios en Pereira en alerta por las fuertes lluvias de los últimos días ¿cuáles son?

Las últimas alertas muestran que al menos seis municipios de Risaralda están en riesgo debido a posibles deslizamientos de tierra, sobre todo al occidente del territorio, en las zonas de Santuario, Pueblo Rico y Mistrató.

En cuanto al área metropolitana, Pereira y Dosquebradas, han sufrido serias afectaciones debido a los fuertes vendavales que han causado inundaciones y destechamientos de viviendas, dejando más de un centenar de familias con daños de infraestructura y pérdidas materiales en enseres.

Diana Carolina Ramírez, coordinadora departamental de Gestión del Riesgo, explicó cuáles son los municipios propensos a sufrir afectaciones y destacó las recientes alertas que se tienen en Risaralda.

“Las últimas alertas emitidas por el Ideam, los ríos Otún, Cauca y Risaralda, están en alerta naranja ante la posible ocurrencia de crecientes súbitas. Con relación a posibles deslizamientos de tierra, la entidad indicó que en alerta naranja están los municipios de Mistrató, Pueblo Rico y Santuario. En alerta amarilla, los municipios de Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, La Celia, La Virginia, Marsella, Pereira, Santa Rosa de Cabal”, explicó la funcionaria.

Recordemos que el Ideam había advertido sobre el aumento de las precipitaciones en la región Andina, afectado a más del 80 % del departamento de Risaralda, eventos que podrían estar acompañados por fuertes vientos.

El clima para este fin de semana

Esta segunda temporada de más lluvias en Risaralda, podría extenderse hasta finales de año, teniendo mayores precipitaciones durante los meses de octubre y noviembre.

Según los pronósticos meteorológicos, durante el fin de semana del 3 al 5 de octubre, se espera una temperatura máxima hasta de 26 grados centígrados, con más de un 85 % de probabilidad de precipitaciones.