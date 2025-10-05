Desactivan explosivos del GAO ELN en zona rural de Río de Oro, Cesar

El Ejército logró neutralizar una acción terrorista del Frente Camilo Torres Restrepo del GAO ELN, en la vereda El Gitano, municipio de Río de Oro.

En el lugar, los uniformados hallaron 6 rampas medianas de aproximadamente 1 m x 10 cm, con capacidad para lanzar cilindros de 20 libras; 2 rampas largas de 1 x 80 cm, diseñadas para proyectar cilindros de 10 libras; 200 metros de cable dúplex, un sistema de iniciación con 2 cables y 6 metros de plástico negro.

Los artefactos fueron destruidos de manera controlada, evitando que fueran utilizados para disparar cilindros explosivos de alto poder destructivo.

De acuerdo con las labores de inteligencia, este material bélico sería trasladado hacia el municipio de Ábrego, Norte de Santander, con el propósito de intensificar confrontaciones entre el GAO ELN y el GAO Conquistadores de la Sierra Nevada, lo que habría puesto en grave riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública que hace presencia en la zona.