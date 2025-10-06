Asociación de empresarios de Magdalena denuncia que calle de rodaje del aeropuerto está inhabilitada

Santa Marta

El representante de la Asociación de Empresarios del Magdalena, (AEM), José Miguel Verdugo, dio a conocer que a pocos meses de realizarse la cumbre Celac - UE 2025 el aeropuerto Internacional Simón Bolívar enfrenta una grave limitación operativa.

Según la denuncia la situación es debido a que la calle de rodaje, una de las vías internas que conecta la pista principal con la plataforma de parqueo, lleva más de dos años inhabilitada por un defecto estructural, lo que generaría un ‘trancón aéreo’.

“Si las calles de rodaje no están funcionando bien se congestiona el aeropuerto, si tenemos la pista habilitada, pero las calles de rodaje solo una, no podrá aterrizar ningún avión mientras otros están saliendo. En esta temporada es raro el día que no tenemos congestión porque las calles de rodaje están inhabilitadas por un defecto estructural”, dijo El representante de la Asociación de Empresarios del Magdalena, (AEM), José Miguel Verdugo.

Por esta situación hace un llamado al gobierno local y departamental, gremios y comunidad en general a que se unan esfuerzos para exigir al Gobierno Nacional que dé solución a esta problemática que afecta al desarrollo de la ciudad.