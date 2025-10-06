Internacional

Donald Trump arremetió contra Greta Thunberg: “Es una alborotadora, debería ir al médico”

Thunberg llegó este lunes 6 de octubre, al aeropuerto de Atenas, Grecia, tras ser deportada de Israel junto con un grupo de 135 miembros de la Global Sumud Flotilla, que fueron detenidos cuando navegaban hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Greta Thunberg, presidente Donald Trup. Foto: Milos Bicanski/Getty Images/ Leon Neal/Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes 6 de octubre, contra la activista climática Greta Thunberg, a la que calificó de “alborotadora” por haber participado en la flotilla humanitaria que fue detenida por la Armada de Israel cuando navegaba rumbo a la Franja de Gaza.

“Ella es solo una alborotadora, ¿Sabes? Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora. Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico”, respondió Trump al ser preguntado por la flotilla durante una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.

“Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora”, agregó el mandatario.

A su llegada a territorio griego, Thunberg denunció ante la prensa que “Israel está intentando eliminar a una población entera”, en referencia a los gazatíes y palestinos.

“Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos durante nuestro encarcelamiento, pero esa no es la historia”, señaló.

