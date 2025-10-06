MinInterior rechazó ataque contra un defensor de derechos humanos en el sur de Córdoba

Montería

A través del Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos y la Dirección de Derechos Humanos, el Ministerio del Interior rechazó el ataque registrado el pasado 3 de octubre contra el líder social Víctor Ochoa Álvarez, quien también aspira a la curul de paz por el sur de Córdoba.

Los hechos se registraron en el municipio de San José de Uré, donde el vehículo en que se movilizaba Ochoa fue impactado con arma de fuego. Por fortuna, resultó ileso en medio del delicado caso.

Contexto en La W: Fundación Cordoberxia denuncia otro ataque contra un líder social en el sur de Córdoba

“Este atentado en contra de Víctor Ochoa, defensor de derechos humanos y candidato a la Cámara de Representantes por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), se suma a otros dos atentados recientes de los que fueron víctimas integrantes de esta misma plataforma (Cordoberxia) de derechos humanos en el departamento”, señaló.

“El Ministerio del Interior insiste en que hacer política y ejercer la labor de defensa de derechos humanos y liderazgo social en Colombia, indistintamente de la corriente ideológica o de las causas que se defiendan, no debe significar una amenaza a la vida en los territorios”, agregó.

Finalmente, informaron que “desde el Ministerio del Interior, en articulación con otras entidades del Gobierno nacional, autoridades locales y organizaciones civiles, seguimos aunando esfuerzos para propiciar territorios seguros y proteger la vida de quienes ejercen liderazgos sociales, defensa de derechos humanos y candidaturas políticas en el país”.

Por parte, desde la Fundación Cordoberxia, organización defensora de derechos humanos, insistió en mayores garantías para los líderes del departamento de Córdoba, donde hay un registro de más de 80 amenazados.