‘Misión Nutrición Bogotá’ tendrá una donación de 120.000 raciones de alimentos
Familias del departamento de Cundinamarca también se verán beneficiadas.
Durante la conferencia Wake Up, liderada por el estadounidense Tony Robbins, Carolina Deik, primera Dama de la ciudad consiguió una donación histórica para Misión Nutrición Bogotá: 120.000 raciones de alimentos y tres camiones que fortalecerán la operación del programa.
“Con esto, ya van más de 8.000 familias beneficiadas en Bogotá y, de ahora en adelante, en cuatro municipios de Cundinamarca. Carolina ha logrado hacer posible lo imposible: distribuir alimentos rescatados para quienes más lo necesitan. ¡Qué orgullo!”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.
Además, los organizadores del evento donarán un dólar por cada asistente, lo que permitirá ampliar el impacto de la iniciativa. Con este apoyo, más de 8.000 familias en Bogotá y en cuatro municipios de Cundinamarca seguirán recibiendo alimentos rescatados para mejorar su nutrición y calidad de vida.