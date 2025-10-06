SuperServicios dice que, debido a su intervención en Air-e, bajaron las tarifas de energía

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que, entre septiembre de 2024 y de 2025, se logró disminuir la tarifa de energía en un 25% debido al proceso de intervención que ejerce sobre la empresa Air-e.

Esto, según el ente de control y vigilancia, ha beneficiado a 1.3 millones de usuarios del servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

En su argumentación, la SuperServicios señaló:

“El kilovatio/hora pasó de $1.072 en agosto de 2024, una de las más altas del país en ese momento, a $796 kilovatio/hora en septiembre de 2025, lo que representa un 25% menos en la facturación a pagar en el mes de octubre de 2025”.

Por su parte, el superintendente Felipe Durán Carrón aseguró que lo logrado con la intervención en Air-e representa “un dato histórico” y, por tanto, es “un logro del Gobierno del Cambio en materia de prestación de los servicios públicos en Colombia, en donde lo fundamental es poner en primer lugar al usuario y su derecho de recibirlos con continuidad, eficiencia, calidad y a precios justo”.

El ente de control añadió que “en el comparativo nacional, la tarifa se ubica como la tercera más baja del país, lo que representa $106 por debajo del promedio nacional, que para septiembre fue de $902 /kWh”.

Finalmente, la SuperServicios señaló que, para lograr la reducción de la tarifa, ha sido fundamental la articulación con el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la misma empresa.

