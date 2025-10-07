Canciller de Qatar será parte de las negociaciones de Gaza en Egipto

El primer ministro qatarí, jeque Mohammed bin Abdulrahman en Doha el 3 de abril de 2024. (Foto de KARIM JAAFAR / AFP)

El primer ministro y jefe de la diplomacia de Qatar, Mohamed bin Abdelrahmán, acudirá mañana a Egipto para sumarse a las negociaciones indirectas que tienen lugar desde el lunes entre Israel y Hamás para detener la guerra en la Franja de Gaza, anunció este martes el portavoz de Exteriores qatarí, Majed al Ansari.

Al Ansari dijo en su cuenta de X que la participación de Bin Abdelrahmán se producirá “en medio de la intensificación de los esfuerzos regionales e internacionales para alcanzar un alto el fuego permanente” en el devastado enclave palestino.

“Su participación en las reuniones, a las que la delegación qatarí ha asistido en los últimos días, se produce en una etapa crucial de las conversaciones, reafirmando la determinación de los mediadores de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la catastrófica guerra en la Franja de Gaza”, añadió.

El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, confirmó este martes que el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, se incorporará “en las próximas horas” a las negociaciones en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh, en el sur del Sinaí, sobre el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump.

En la primera fase de las conversaciones, iniciada el lunes, las partes intentan acordar los mecanismos y detalles de una tregua temporal para permitir la liberación de los 48 rehenes, vivos y muertos, en manos de Hamás a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos, según la propuesta del mandatario republicano.

La delegación de Hamás en las negociaciones que continúan este martes en Egipto aseguró que es necesario tanto un “cese del fuego permanente” como la “retirada completa del Ejército” israelí de Gaza a fin de alcanzar un acuerdo.

Fawzi Barhoum, uno de los portavoces de Hamás, insistió en que solo habrá un acuerdo si el fin de la guerra es definitivo y si Israel abandona el territorio palestino, en una intervención transmitida por los canales oficiales del grupo islamista coincidiendo con el segundo aniversario de los ataques contra suelo israelí que causaron 1.200 muertos.

