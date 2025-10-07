Ocho capturados en Palmira son investigados por asesinato de dragoneante del Inpec

las investigaciones buscan determinar la posible participación de los capturados en el homicidio del funcionario del INPEC. Foto: Policía.

Cali

En un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía fueron capturadas ocho personas en medio de las investigaciones por el asesinato del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Manuel Antonio Becerra Palma, ocurrido el pasado 3 de octubre en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca.

Las autoridades ubicaron uno de los vehículos que habría sido usado en el ataque, el cual fue localizado en un establecimiento del barrio Manuela Beltrán.

Cuando los uniformados llegaron al sitio, los sospechosos respondieron con disparos, desatando un enfrentamiento que terminó con las capturas.

Durante el operativo les incautaron seis armas de fuego, entre ellas un fusil, además de ocho celulares y prendas de uso exclusivo de la Fuerza Pública, con las que los detenidos habrían intentado hacerse pasar por agentes.

Las autoridades informaron que las investigaciones buscan determinar la posible participación de los capturados en el homicidio del funcionario del INPEC.